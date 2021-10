Anzeige

Bundesliga: FC Bayern auch bei Union Berlin ohne Julian Nagelsmann Neuer Nagelsmann-Rückschlag für Bayern

Im Video: Bayerns historisches Pokal-Debakel

Ohne Julian Nagelsmann an der Seitenlinie kassiert der FC Bayern im Pokal eine bittere Pleite in Gladbach. Nun folgt die nächste Hiobsbotschaft.

Entsprechende SPORT1-Informationen bestätigte der 34-Jährige am Freitagmittag auf der Spieltags-Pressekonferenz. (Bundesliga: Pressekonferenz des FC Bayern mit Julian Nagelsmann im LIVETICKER)

Nagelsmann fehlt bei Union - Comeback gegen Benfica

„Grundsätzlich geht es mir gut, ich bin dann hoffentlich am Dienstag wieder dabei, wenn alles normal läuft“, sagte Nagelsmann: „Dann habe ich die 14 Tage Quarantäne hinter mir, die geforderten 14 Tage vom Gesundheitsamt, und dann werde ich am Dienstag bei der Champions League hoffentlich wieder an der Seitenlinie stehen können.“

Nagelsmann, der wegen einer Corona-Erkrankung schon bei den 4:0-Siegen bei Benfica Lissabon in der Champions League und gegen die TSG Hoffenheim in der Bundesliga sowie bei der bitteren 0:5-Pleite im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach passen musste, verpasst bei Union damit das vierte Pflichtspiel in Folge. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Am kommenden Dienstag steht in der Königsklasse in der heimischen Allianz Arena das Rückspiel gegen Benfica auf dem Programm.

FC Bayern: Wieder Toppmöller statt Nagelsmann

In Berlin wird in Vertretung von Nagelsmann erneut Co-Trainer Dino Toppmöller das Sagen an der Seitenlinie haben.

Bei der Pressekonferenz am Freitagmittag war Nagelsmann wie zuletzt per Videokonferenz aus den heimischen vier Wänden zugeschaltet .