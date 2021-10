Gestärkt aus der Zwangspause: Deutsche Rugby-Auswahl vor Saisonstart optimistisch

Die deutsche Nationalmannschaft geht trotz langer pandemiebedingter Zwangspause optimistisch in die neue Saison der Rugby Europe Trophy. „Unter den ersten drei Mannschaften sollten wir schon mitspielen“, sagte Bundestrainer Mark Kuhlmann dem SID vor dem Auftakt in Litauen (Samstag/13.00 Uhr). Es ist das erste Pflichtspiel seit 609 Tagen, im Deutschen Rugby-Verband (DRV) herrscht Aufbruchstimmung.

Die Rückkehr in die Rugby Europe Championship, die als beste europäische Nationenliga außerhalb der Six Nations gilt und in der zwei direkte WM-Tickets vergeben werden, ist jedoch noch kein Thema. "Wir schauen auf jedes einzelne Spiel", sagte Kuhlmann, der lediglich die Belgier in der ausgeglichenen Sechsergruppe hervorhebt.