Ballon d'Or: Neue Liste geleakt? Messi und Lewandowski Favoriten

Erst am Donnerstag machte eine angeblich geleakte Ergebnisliste den Fans des FC Bayern Hoffnung , dass Robert Lewandowski nach der Weltfußballer-Wahl im Vorjahr nun auch zum ersten Mal den Ballon d‘Or gewinnen könnte.

Inzwischen ist aber ein weiteres Dokument aufgetaucht, das ein anderes Ergebnis enthält: Demnach würde Lionel Messi zum bereits siebten Mal den Goldenen Ball in Empfang nehmen, Lewandowski hätte mit 631:645 Stimmen knapp das Nachsehen. Auf Platz 3 wird erneut Benzema geführt.

Ballon d‘Or 2021: Lewandowski? Messi? Ein anderer?

Wer nun am Ende tatsächlich die Nase vorn hat bei der Wahl zum Ballon d‘Or, wird offiziell erst am 29. November im Théâtre du Chatelet in Paris verkündet.