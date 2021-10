NFL: Horror-Crash bei Packers gegen Cardinals - Ward und Hill krachen mit Köpfen zusammen

Ward und Hill krachen mit den Köpfen zusammen

Beide gingen sofort zu Boden – und standen auch nicht mehr auf. Vor allem den Ward schien es hart erwischt zu haben. Der Running Back der Cardinals blieb regungslos liegen. Im Stadion wurde es schlagartig still, während beide Spieler minutenlang auf dem Feld verarztet wurden.

Während sich Hill am Knie verletzte, bestand bei Ward der Verdacht auf einer Gehirnerschütterung oder einer Verletzung an der Halswirbelsäule. Der Arizona-Star wurde mit einer Trage vom Feld gebracht, war aber bei Bewusstsein. Später bestätigten die Cardinals, dass er alle Extremitäten bewegen könne.

Es waren nicht die einzigen Verletzungen in dem heiß umkämpften Duell. Früh verletzte sich bereits Cardinals-Receiver DeAndre Hopkins am Oberschenkel, in der zweiten Hälfte probierte es der Wide Receiver aber nochmal – mit mäßigem Erfolg. Kurz nach dem Crash traf es dann auch Robert Tonyan. Der Tight End der Packers musste mit einer Knieverletzung vom Feld.