NFL: Cardinals-Star A.J. Green mit irrem Aussetzer gegen die Packers

Green sieht Pass nicht kommen

Was war passiert?

Es waren noch 15 Sekunden zu spielen, die Cardinals lagen mit drei Punkten zurück, standen aber an der Endzone der Packers. Ein Field Goal hätte die Verlängerung gebracht, Murray entschied sich jedoch für den Pass in die Endzone. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

Eine gute Entscheidung – eigentlich: Green war auf der rechten Spielfeldseite gestartet und lief in die Endzone. Der 33-Jährige war in guter Position für einen Catch.

Während der Ball auf ihn zuflog, konzentrierte sich Green nur auf Gegenspieler Rasul Douglas. Der bedankte sich und fing den Murray-Pass in der eigenen Endzone.

Murray war nach dem Spiel ratlos, was den Grund für Greens irren Aussetzer anging. „Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Fehlkommunikation, ich kann es Ihnen nicht sagen. Aber wir müssen einfach besser werden“, erklärte der 24-Jährige. Headcoach Kliff Kingsbury sprach von einer falschen Route.

Green-Patzer sorgt für Spott

Allerdings gab es auch heftige Kritik. „Green sollte heute noch entlassen werden. Was für ein idiotischer, hirnloser letzter Spielzug“, schrieb ein Fan.

Ausgerechnet ein Aussortierter Cardinal entscheidet den Kracher

„Das ist der Grund, warum ich diese Mannschaft liebe“, sagte der 37-Jährige bei Fox nach dem Spiel. „Der Kerl, der den Ball abfing, war vier Wochen lang bei ihnen war zu haben, wir haben ihn geholt, er fängt für uns an. Er ist ein großartiger Kerl und hat sich wirklich gut in unser Team eingefügt. 15 Sekunden vor Schluss so ein Play zu machen, ist unglaublich.“