Formel 1: Enthüllt! Max Verstappen wurde "schwarz vor Augen" bei USA-Sieg

Max Verstappen hatte bei seinem Sieg in den USA mit gesundheitlichen Problem zu kämpfen © Imago

Max Verstappen hat bei seinem Sieg in den USA offenbar mit gesundheitlichen Problem zu kämpfen. Red-Bull-Boss Marko lobt ihn in den höchsten Tönen.

Als wäre Max Verstappens Leistung beim Großen Preis der USA in Austin/Texas nicht schon eindrucksvoll genug gewesen, ist nun bekannt geworden, dass der Niederländer während des Rennens mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte.

Formel-1-WM: Verstappen zieht Hamilton davon

Verstappen war in Austin von der Pole Position ins Rennen gegangen, hatte den Start jedoch gegen seinen großen WM-Widersacher Lewis Hamilton verloren.

Besonders beeindruckte Marko, dass Verstappen bei der letztlich gewinnbringenden Teamstrategie, in die auch der am Ende drittplatzierte Sergio Pérez im zweiten Red Bull involviert war, entscheidend seine Hände im Spiel hatte.

Red-Bull-Boss Marko huldigt Verstappen

„Es ist schon unglaublich, was der noch für geistige Kapazitäten frei hat", schwärmte Marko: „Er fährt ein Auto am Limit, ist gesundheitlich angeschlagen, denkt aber auch in der Strategiegestaltung noch mit."