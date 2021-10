NBA: Mavericks siegen Gegen Spurs - Warriors verlieren, Theis und Rockets gehen unter

Die Dallas Mavericks setzten sich mit 104:99 gegen die San Antonio Spurs durch. Und das, obwohl Luka Doncic & Co. bereits früh mit 20 Zählern zurücklagen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Kleber stellt Career-High ein

„Das war ein hässliches Spiel“, erklärte Kleber nach der Partie. „Wir hatten einen schwachen Start, aber die Second Unit hat uns Energie gebracht und daran haben die Starter angeknüpft. Egal, wie hässlich dieses Spiel war, wir haben gewonnen und diesen Sieg nehmen wir mit.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Der Start der Texaner ging völlig in die Hose. Die Spurs zogen mit 18:1 davon, Doncic & Co. fanden überhaupt keinen Spielrhythmus. Im zweiten Viertel drehte Dallas auf, ging zwischenzeitlich sogar in Führung. Zur Halbzeit stand es 47:49 aus Mavs-Sicht.