Kleber siegt weiter mit den Mavericks - Theis verliert

Dritter Sieg in Serie: Maxi Kleber und die Mavericks. © AFP/GETTY IMAGES/SID/RON JENKINS

Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber und die Dallas Mavericks bleiben in der nordamerikanischen Profiliga NBA in der Erfolgsspur. Angeführt von Superstar Luka Doncic (25 Punkte) gewannen die Mavs mit 104:99 gegen die San Antonio Spurs und landeten ihren dritten Sieg in Serie. Big Man Kleber gelang mit 12 Punkten und 10 Rebounds ein Double-Double.