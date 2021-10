Anzeige

NFL: Green Bay Packers schlagen Arizona Cardinals knapp - Murray verletzt? Packers stoppen das Überflieger-Team

Im Spitzenspiel der NFL setzen sich die Green Bay Packers hauchdünn gegen die Arizona Cardinals durch. Für Murray & Co. ist es die erste Niederlage in dieser Saison.

Was für ein Krimi!

Die Green Bay Packers besiegen das bisherige Überflieger-Team der NFL-Saison. Die Franchise um Superstar Aaron Rodgers setzten sich bei den vorher noch ungeschlagenen Arizona Cardinals in einem bis zur letzten Sekunde spannendem Spiel mit 24:21 durch. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Durch den sechsten Sieg in Serie erklommen die Cheeseheads vorerst die Spitze der NFL, für Arizona um Quarterback Kyler Murray war es der erste Dämpfer in der bisher so überragenden Saison. Beide Teams stehen nun bei 7-1.(DATEN: Alle Tabellen der NFL)

Eine Interception von Murray Sekunden vor dem Ende der Partie entschied das Spiel. Zu allem Überfluss verletzte sich der 24-Jährige bei dieser Aktion auch noch und humpelte vom Feld.

Packers siegen in Abwesenheit von Adams und Lazard

Die Packers ließen sich dabei auch nicht von der Abwesenheit ihrer drei besten Wide Receiver aufhalten. Davante Adams und Allen Lazard standen auf der COVID-19-Liste, Marquez Valdes-Scantling erholt sich weiter von seiner Muskelverletzung. Bei den Cardinals fehlte Superstar J.J. Watt, der Defensive End muss sich wohl einer Schulteroperation unterziehen und die Saison abschreiben.

So sprangen Randall Cobb (zwei Touchdowns) und Runningback Aaron Jones (ein Touchdown) in die Bresche. Bei Arizona überzeugte vor allem James Connor mit zwei Touchdowns. Der Deutsche Receiver Equanimeous St. Brown kam in Abwesenheit der Star-Receiver bei den Packers zu mehr Spielzeit, spielte aber nur eine Nebenrolle. Er brachte es am Ende nur auf zwei Catches.

Sein zweiter Fang war allerdings ein äußerst wichtiger, als er in der zweiten Hälfte kurz vor der gegnerischen Endzone beim einem vierten Versuch einen Pass von Rodgers fing und den anschließenden Touchdown so ermöglichte.

Rodgers brachte 22 seiner 37 Zuspiele für 184 Yards an den Mann, warf zwei Touchdowns. Murray gelangen bei 22 angekommenen Pässen (33 Versuche) 274 Yards. Er warf allerdings keinen Touchdown, leistete sich dagegen zwei Interceptions.

DeAndre Hopkins angeschlagen

Zu Beginn bestimmten die Defenses beider Teams das Geschehen. Mit dem zweiten Drive kamen die Cardinals dann als erstes Team auf das Scoreboard. Nach einem Trick-Play, bei dem sich Murray als Passempfänger aufstellte, brachte Chase Edmonds den Ball per Elf-Yard-Lauf in die Endzone.

Doch die Packers antworteten im Gegenzug. Aaron Jones brachte den Ball seinerseits in die Endzone. Auffällig: Weil seine Star-Receiver fehlten, stellte Rodgers sein Spiel um. Kaum ein Pass ging über zehn Yards, bei den Packers dominierte das Laufspiel. Neben Jones (59 Yards, ein Touchdown) tat sich hier vor allem AJ Dillon hervor (78 Yards).

Bei den Cardinals verletzte sich zudem Star-Receiver DeAndre Hopkins relativ früh. Er kam im Verlauf der zweiten Hälfte zwar noch einmal zurück, konnte jedoch keine Akzente setzen. Murray hatte vor allem in den ersten drei Vierteln kaum Lösungen gegen die gut verteidigende Packers-Defensive.

Die Packers kamen dagegen mehr und mehr in Fahrt und setzten sich durch ein Fieldgoal und einen Cobb-Touchdown auf 17:7 ab. Gegen Ende des dritten Viertels dann der nächste Schock für die Packers: Tight End Robert Tonyan verletzte sich am Knie und musste vom Feld.

Murray-Interception entscheidet Partie

Mit 17:14 ging es in den Schlussabschnitt. Und Rodgers machte direkt ernst: Sein Touchdown-Pass fand Randall Cobb und die Packers stellten auf 24:14. Doch die Cardinals gaben sich nicht auf und verkürzten durch Conner auf 24:21.

Dann wurde es dramatisch: Dreieinhalb Minuten vor dem Ende hatten die Packers die Chance zur Vorentscheidung. Rodgers & Co. entschieden sich, den vierten Versuch kurz vor der gegnerischen Endzone auszuspielen - ein Fehler. Die Cardinals stoppten den Angriff und hätten ihrerseits nur noch ein Field Goal für die Verlängerung benötigt.

Murray trieb seine Männer in Richtung Packers-Endzone. 15 Sekunden vor Schluss gab es bei den Cardinals dann ein verhängnisvolles Missverständnis: Murray passte in die Endzone auf AJ Green. Doch der hatte offenbar nicht mit einem Zuspiel gerechnet und schaute nur in Richtung Verteidiger. Rasul Douglas fing den Pass ab und beendete somit die Nervenschlacht. Brisant: Douglas war erst Anfang des Monats aus der Trainingsgruppe der Cardinals gestrichen und von Green Bay unter Vertrag genommen worden.

