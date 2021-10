2. Liga: Karlsruher SC – SC Paderborn 07 (Sonntag, 13:30 Uhr)

Am kommenden Sonntag um 13:30 Uhr trifft der Karlsruher SC auf den SC Paderborn 07. Der KSC zog gegen Fortuna Düsseldorf am letzten Spieltag mit 1:3 den Kürzeren. Am vergangenen Freitag ging der SCP leer aus – 1:2 gegen den Hamburger SV.