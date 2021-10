Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – VfL Bochum 1848 (Sonntag, 17:30 Uhr)

Der VfL Bochum 1848 will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge bei Borussia Mönchengladbach punkten. Zuletzt kassierte die Borussia eine Niederlage gegen Hertha BSC – die vierte Saisonpleite. Letzte Woche gewann Bochum gegen Eintracht Frankfurt mit 2:0. Somit nimmt der VfL mit zehn Punkten den 14. Tabellenplatz ein.

Die Kontrahenten liegen in der Tabelle beinahe gleichauf. Lediglich ein Zähler trennt die Teams aktuell. Körperlos agierte Borussia Mönchengladbach in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik belegt. Ob sich der VfL davon beeindrucken lässt? Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.