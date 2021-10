Paralympics: Elena Krawzow heiratet vor ihrer Tumor-Operation

Im Spätsommer hatte sie die deutschen TV-Zuschauer noch mit ihrer Goldmedaille über 100 Meter Brust bei den Paralympics in Tokio begeistert.

Seit zwei Wochen nun nimmt die Öffentlichkeit Anteil am schweren Kampf der sehbehinderten Schwimmerin Elena Krawzow gegen den Krebs.

Bei der 27-Jährigen wurde ein Tumor in der linken oberen Gehirnhälfte festgestellt. Die schlimmsten Befürchtungen haben sich aber nicht bestätigt: Der Tumor ist nicht bösartig.

„Hurra, ich kann weiterleben! Ich bin so glücklich“, sagte Krazwow der Bild , „aber es wird dennoch ein harter Kampf und die nächsten Monate werden sehr schwer.“

In den nächsten Tagen bis zur Operation am kommenden Mittwoch will sie aber keine negativen Gedanken zulassen.