FC Bayern: Upamecano, Pavard, Sané und Gnabry müssen nach Blamage zittern

Die Pleite in Gladbach wird nicht ohne Folge sein. Mehrere Stammspieler enttäuschten auf ganzer Linie. Wem droht jetzt die Bank?

Wer muss zukünftig um seinen Stammplatz zittern, wem droht am Samstag bei Union Berlin ( ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker ) die Bank?

Dayot Upamecano!

An seinem 23. Geburtstag erlebte er im Borussia-Park einen gebrauchten Abend, war bis zu seiner Einwechslung in der 55. Minute an fast jedem der vier Gegentore beteiligt.