La Liga: Ex-Bvb Stars krönen San Sebastan zum Tabellenführer

In der Englischen Woche der spanischen La Liga hat Real Sociedad San Sebastián bei Celta Vigo mit 2:0 gewonnen und sich die Tabellenführung gesichert.

Nun geht man mit viel Selbstbewusstsein und als Tabellenführer in das Heimspiel am Sonntag gegen Athletic Bilbao. ( SERVICE: LIVETICKER ab 21.00 Uhr )

Allerdings hat San Sebastián ein Spiel mehr als Real Madrid (Platz zwei) und dem FC Sevilla (Platz drei) auf dem Konto und könnte nach den Nachholspielen der beiden Teams wieder vom Platz an der Sonne abgelöst werden.

Atlético lässt bei Kellerkind federn

Der amtierende spanische Meister Atlético Madrid kam in seinem Abendspiel bei Kellerkind UD Levante nicht über ein 2:2 hinaus.

Antoine Griezmann hatte die Madrilenen mit seinem ersten Saisontor bereits in der zwölften Minute mit 1:0 in Führung gebracht. Kurz vor der Pause kam Levante jedoch durch Mittelfeldspieler Enis Bardhi per Elfmeter zum 1:1 Ausgleich, womit es anschließend auch die Pause ging.