Barca plant womöglich ohne Wunderkind Yusuf Demir aus Österreich

Das als österreichisches Wunderkind gefeierte Talent war im Sommer von Rapid Wien an den spanischen Spitzenklub verliehen worden. Barca sicherte sich eine Kaufoption in Höhe von zehn Millionen Euro. Dass die Blaugrana diese ziehen, wird derzeit immer unwahrscheinlicher. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse von La Liga)

Anfangs kam Demir bei den Katalanen richtig gut an. In der Vorbereitung zeigte der Außenspieler vor allem in Testspielen sein Können.