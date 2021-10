FC Barcelona: Xavi wohl Nachfolger von Ronald Koeman - ist die Legende bereit?

Xavi Hernández soll in Barcelona auf Ronald Koeman folgen. Die Vereins-Legende macht mit zahlreichen Erfolgen als Coach in Katar auf sich aufmerksam. Wäre er der Aufgabe bei den Katalanen auch gewachsen?

Kein Geringerer als Klub-Legende Xavi Hernández soll nach übereinstimmenden spanischen Medienberichten bei den Katalanen übernehmen. Nun gehe es nur noch darum, dass sich Barca mit Xavis aktuellem Klub Al Sadd einig wird, was allerdings nur noch als Formsache betrachtet wird. Der Verein soll der früheren Barca-Ikone von Beginn an zugesichert haben, ihm für einen Wechsel zum Ex-Klub die Freigabe zu erteilen.

Der Wechsel zu seiner alten Liebe scheint also perfekt zu sein. 17 glanzvolle Jahre verbrachte der Spanier als Spieler bei Barca, 767 Spiele, acht Meisterschaften in La Liga und vier Champions-League-Titel stehen zu Buche.

Xavi überzeugt als Coach bei Al-Sadd SC in Katar

Klar ist aber auch: Barca und Al-Sadd lassen sich, was ihren Stellenwert im Fußball angeht, kaum miteinander vergleichen. Wer den großen FC Barcelona trainiert, wird immer mit enorm hohen Erwartungen und Leistungsdruck konfrontiert sein. Xavi kennt die Umstände aus seiner aktiven Zeit als Spieler, wäre als Chefcoach aber in einer anderen Rolle gefordert.

Xavi bereit für Barcelona?

Zumindest hat Xavi in Katar wertvolle Erfahrung gesammelt. Auch Al-Sadd gehört in der heimischen Liga zu den ständigen Titelfavoriten. Alles andere als ein Titelgewinn wird als Misserfolg gewertet. Mit Druck musste der Coach also auch in Katar umgehen.