FC Bayern: RTL plant TV-Serie mit Müller, Beckenbauer, Hoeneß & Co.

„FC Bayern - Behind the Legend" ist ab Anfang November über Amazon Prime Video verfügbar. Zudem plant RTL plant eine Serie über den deutschen Rekordmeister. Das berichtet das Redaktions Netzwerk Deutschland.

Dem Bericht zufolge soll eine sechsteilige TV-Serie entstehen. Diese soll die Geschichte des Vereins in den 1960ern und 1970ern erzählen - also die Zeit dokumentieren, in der sich der Münchner Klub nach und nach an die nationale und internationale Spitze katapultierte.