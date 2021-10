FC Bayern: Fall Lucas Hernandez - jetzt spricht ein Anwalt

Lucas Hernández muss also nicht ins Gefängnis . Die Sektion 26 des Landgerichts in Madrid hatte dem Einspruch des Profis des FC Bayern München gegen den Haftbefehl stattgegeben und die Vollstreckung des Urteils aufgehoben.

„Wir sind der Ansicht, dass der Berufung stattgegeben werden soll und der Haftantritt aufgehoben wird“, teilte das Gericht in einem Statement mit. Die Strafe wurde zur Bewährung für vier Jahre ausgesetzt. Hernández darf sich in den nächsten vier Jahren keine Straftat erlauben. Außerdem muss er eine Geldstrafe zahlen.

Hernández muss Strafe zahlen

Im Dezember 2019 war er deshalb zu einer sechsmonatigen Haft verurteilt worden. In der vergangenen Woche war der 25-Jährige deshalb in Madrid vor Gericht erschienen, um dort die Anordnung der Strafe entgegenzunehmen. Hernández stand damals bei Atlético Madrid unter Vertrag. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Besonderheit des Falles Hernández“

Von einem Promi-Bonus will der Anwalt nicht sprechen. „Hernández wurde zur Zahlung von fast 100.000 Euro verurteilt, was bereits eine harte Strafe ist, plus 4 Jahre Bewährung. In seiner Entscheidung hat das Gericht ausdrücklich festgestellt, dass die Tatsache, dass er derzeit mit seiner damaligen Freundin verheiratet war und dass beide weder seit 2015 (als der ursprüngliche Sachverhalt auftrat) noch seit 2017 (als die einstweilige Verfügung erlassen wurde) irgendwelche Vorfälle gemeldet haben.“