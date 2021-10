WWE? AEW? ROH entlässt alle Wrestler - zahlreiche neue Free Agents

Ring of Honor (ROH), in den Jahren nach der Jahrtausendwende stilbildende dritte Kraft hinter WWE und dem früheren Hauptrivalen TNA (heute: Impact) hat im Zuge einer strategischen Neuausrichtung sämtliche Performerinnen und Performer entlassen.

Laut übereinstimmenden Medienberichten, die sich auch durch die Online-Reaktionen diverser Betroffener bestätigten, beendet ROH zum neuen Jahr sämtliche bestehenden Vertragsverhältnisse, die nicht ohnehin ausgelaufen wären. In einer rund viermonatigen Veranstaltungspause will ROH laut offizieller Mitteilung das Produkt „neu denken“ und „neu konzipieren“ - und dann anscheinend ohne feste Verträge weiter operieren.

ROH war Sprungbrett für CM Punk und viele andere

Das 2002, im Jahr nach dem Untergang der früheren WWE-Mitbewerber WCW und ECW, gegründete Projekt ROH hatte vor allem in den Nuller-Jahren tiefe Spuren in der Wrestling-Welt hinterlassen.

In den vergangenen Jahren wurde ROH zunehmend zum Opfer des eigenen Erfolgs, der auch in andere Ligen hineinwirkte: Noch mehr als der erwartbare Verlust vieler Talente an WWE schmerzte zuletzt, dass der Marktführer mit dem Konzept des Drittkaders NXT (vor dessen Richtungswechsel in diesem Herbst) massiv in die von ROH besetzte Nische drang.