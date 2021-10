Basketball EuroLeague: FC Bayern - ALBA Berlin LIVE im TV & Stream

Pünktlich zum deutschen Duell mit ALBA Berlin in der EuroLeague ist Ex-Meister FC Bayern München zurück in der Erfolgsspur.

Auf das erste dicke Ausrufezeichen ließ Herbert Hainer eine klare Ansage an den deutschen Dauerrivalen folgen.

„Wir haben mit ALBA noch eine Rechnung offen“, sagte Bayern Münchens Präsident bei Magenta Sport zum anstehenden EuroLeague-Kracher seiner Basketballer gegen den Meister aus Berlin: „Die wollen wir in diesem Jahr begleichen.“ ( Spielplan und Ergebnisse der EuroLeague )

Das Team solle sich „für den FC Bayern zerreißen“, fügte der Nachfolger von Uli Hoeneß noch an - und hatte dabei die verlorene Serie um die Meisterschaft im Hinterkopf.

Bayern nach schwachem Saisonstart mit Aufwärtstrend

Ganz klar, das Duell in der Hauptstadt am Donnerstag zwischen den beiden besten Basketball-Klubs der Republik elektrisiert den 67-Jährigen. Und nicht nur ihn. ( Tabelle der EuroLeague )

Vor zwei Wochen hatte Coach Andrea Trinchieri noch die Mentalitätsfrage gestellt . Nun, nach dem vierten Pflichtspielsieg in Folge des hochambitionierten FCB, hat sich die Stimmung gedreht.

Inzwischen sind Leistungsträger wie Vladimir Lucic wieder dabei und erhöhen spürbar die Qualität. Die Bayern stehen jetzt wie ALBA bei zwei Siegen und vier Niederlagen und müssen weiter nachlegen. Denn es soll erneut in die Playoffs gehen.

ALBA muss sich steigern - Bayern will Rechnung begleichen

In der vergangenen Saison trafen die beiden Spitzenklubs insgesamt neun Mal in allen Wettbewerben aufeinander. Mit gemischtem Ausgang. Die Münchner setzten sich im Cupfinale durch, die wichtigere Trophäe des deutschen Champions sicherten sich die Berliner im vierten Spiel der Finalserie in München.