Anzeige

FIFA 22: Zweites Title Update bessert Probleme nach FIFA 22: Zweites Title Update bessert Probleme nach

Der 2. Patch soll Fehler beheben und das Gameplay verbessern. © EA

EarlyGame

Seit etwa einem Monat ist FIFA 22 offiziell erhältlich und viele Bugs sowie andere Probleme trüben den Spielspaß. Hier soll mit dem neuen Title Update nachgeholfen werden.

Es ist für Fans der Fußballsimulation nicht wirklich etwas Neues: In FIFA gibt es jedes Jahr eine Reihe von nervigen oder auch lustigen Bugs. Spieler heben gerne vom Boden ab, Torhüter machen ganz unnatürliche Hand- und Fußbewegungen und Freistöße werden auch schon mal innerhalb des Strafraums ausgeführt. Mit Title Update 2 soll es diesen Fehlern nun an den Kragen gehen. Darüber hinaus werden auch noch einige Verbesserungen am Gameplay von FIFA 22 vorgenommen.

Das ändert sich mit dem zweiten Patch von FIFA 22

Publisher EA nimmt sich hier zum einen die künstliche Intelligenz (KI) des Spiels vor. Wenn man auf der Schwierigkeitsstufe „Halb-Profi“ oder höher gegen den Computer gespielt hat, war die KI bislang sehr zurückhaltend. Das soll sich nun ändern, indem die Fußballer häufiger mal ein Foul begehen. Was die ferngesteuerten Spieler bislang richtig gut konnten, ist das Blocken von Flanken, Schüssen oder hohen steilen Pässen in den Lauf. Nach Ansicht von EA ein bisschen zu gut, weshalb sie in diesem Aspekt einen Nerf bekommen.

Anzeige

Weitere Änderungen, die das Spielerlebnis für FIFA-Fans auf jeden Fall erleichtern, richten sich an das Weekend-League-Menü. Ist es einem gelungen, sich erfolgreich für die FUT Champions Finals zu qualifizieren, wird das nach dem Title Update mit einem Post-Match-Bildschirm deutlich gemacht. Außerdem wird nun viel deutlicher dargestellt, dass man pro Wochenende nur ein Mal an diesem Event teilnehmen kann. Das war bisher nicht einfach ersichtlich und in FIFA 21 deutlich besser gelöst.