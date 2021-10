Rocket League Update 2.07: Das ist in den Patch Notes

Für Rocket League Fans wird zurzeit einiges geboten. In den vergangenen Wochen trafen die besten Spieler der Welt bei den nordamerikanischen sowie den europäischen Regionals aufeinander und jetzt veröffentlicht Psyonix auch noch ein neues Update. Der vorherige Patch 2.06 hat bereits die Ballkontrolle für das Freie Spiel im Übungsmodus von Rocket League hinzugefügt, was vor allem für Konsolenspieler großartige Neuigkeiten waren.

Play Again Button in Rocket League

Der Name Play Again Button verrät eigentlich schon alles über die Funktion der Neuerung. Der Knopf erscheint mit Update 2.07 nämlich im Post-Match-Bildschirm von kompetitiven Spielen. Mit ihm kann automatisch nach weiteren Partien in der jeweiligen kompetitiven Playlist gesucht werden. Der Play Again Button befolgt hierbei eine wichtige Regel: Wenn man zuvor bereits nach Duellen in kompetitiven Playlists geschaut hat, wird mithilfe des Knopfes in denselben Playlists gesucht. Das neue Feature wird auch lediglich im Wettbewerbsmodus zu sehen sein.