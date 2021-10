Bundesliga: Florian Kohfeldt will Wolfsburg mit Spektakel reanimieren

Florian Kohfeldt soll den VfL Wolfsburg wieder in die Spur bringen. Der Ex-Bremer setzt dabei auf Spektakel-Fußball.

„Man hört es mir an“, sagte der neue Trainer vom VfL Wolfsburg bei seiner Vorstellung: „Ich habe sehr viele Gespräche geführt.“ Schließlich hat Kohfeldt keine Zeit zu verlieren - der Werksklub soll so schnell wie möglich zurück in die Spur. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Und auf diesem Weg setzt Kohfeldt - anders als sein glückloser Vorgänger Mark van Bommel - wieder auf Spektakel-Fußball. Aggressives Pressing, Ballgewinn, schnelles Umschaltspiel - so will er das Klubmotto „Immer hungrig“ nach zuletzt acht Pflichtspielen ohne Sieg und vier Bundesliga-Niederlagen in Serie wieder mit Leben füllen.