Zum Tod von Bernd Nickel: Bayern-Legende Sepp Maier huldigt Eintracht-Ikone

Sepp Maier über Bernd Nickel: Hatte richtigen Bumms

Er war einer der Wenigen, die einen richtigen Bumms hatten. Zusammen mit „Bulle“ Roth hatte Bernd wirklich den stärksten Schuss. Und ich weiß noch, wie er mir mal eine Ecke direkt ins Tor reingehauen hat. Aber das war nicht meine Schuld, denn am kurzen Pfosten stand Johnny Hansen und dieser Ochse sprang am Ball vorbei.

Da gab es den Ede Kirschner (Eduard Kirschner, Anm. d. Red.), der zwei Jahre beim FC Bayern war. Der Trainer sagte ihm also, er solle Freistöße schießen. Da haben wir nach dem Training immer noch fleißig Freistöße geübt - und was war am Ende? Am Wochenende haute mir der Bernd Nickel wieder zwei Freistöße rein.