FIFA 22: EliasN97 erhält offizielle EA-Lizenz für eigene Offline-Turniere

Elias „EliasN97″ Nerlich hat nach langem Hin und Her mit EA Sports das Recht erhalten, eigene Offline Turniere im FIFA-eSports austragen zu können. Das Ergebnis der Verhandlungen teilte der 23-Jährige auf seinem Twitter-Kanal mit. Die freudige Nachricht machte schnell die Runde. Bereits nach kurzer Zeit tummelten sich zahlreiche Kollegen aus der FIFA-Community in der Kommentarsektion und lobten das Engagement des Berliners. Insbesondere die eSportler der Sportsimulation zeigten sich begeistert von den Plänen.

Die Rahmendaten des neuen Turniers

In seinem Twitter-Post veröffentlichte der 23-Jährige schon erste Informationen über die zukünftigen Pläne. Das Event soll am 14.12.2021 nach dem Vorbild der eigens von EA Sports veranstaltenden FIFA-Turniere stattfinden. Thematisch ist das Turnier an die weihnachtliche Jahreszeit angelehnt und trägt den Namen „Eligella XMAS Cup“. Bevor die eSportler sich allerdings auf der Offline-Bühne beweisen können, muss das Teilnehmerfeld gefunden werden.