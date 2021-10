Hanbdall, THW Kiel: Sander Sagosen vor Rückkehr in die Heimat - Zeitpunkt offen

Der THW Kiel muss offenbar in Zukunft ohne Superstar Sander Sagosen auskommen. Nur der Zeitpunkt seines Abgangs scheint noch offen.

Der Wechsel des norwegischen Rückraumstars Sander Sagosen vom THW Kiel zurück in seine Heimat zu Kolstad Handball nimmt offenbar Form an.

Wie der norwegische TV-Sender NRK mit Verweis auf „sichere Quellen“ vermeldet, soll der 26-Jährige am Sonntag in Trondheim als künftiger Spieler des Klubs vorgestellt werden. ( SERVICE: Tabelle der HBL )

Wann Sagosen den THW verlassen soll, gibt NRK nicht an. Der Ausnahmekönner steht beim deutschen Rekordmeister noch bis 2023 unter Vertrag, finanzstarke Sponsoren aber wollen in Trondheim um ihn herum so schnell wie möglich ein internationales Topteam aufbauen. Sagosens Vater Erlend ist Mitglied des Trainerstabs von Kolstad.