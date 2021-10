DFB-Pokal: Verletzter Jordan Beyer trübt Gladbach-Gala gegen FC Bayern

Am Donnerstagmittag humpelte Beyer auf Krücken über das Vereinsgelände - und auch wenn eine endgültige Diagnose noch ausstand, droht dem Gladbacher Eigengewächs eine längere Pause.

Gladbach-Trainer Hütter fürchtet Beyer-Ausfall

„Es wird sich schon um eine Muskelverletzung handeln“, hatte Trainer Adi Hütter am Mittwochabend gesagt und schon da prophezeit: „Er wird sicher länger ausfallen.“

Der 21-jährige Beyer hat sich unter dem neuen Fohlen-Trainer in der aktuellen Saison zum Stammspieler entwickelt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)

An den ersten neun Bundesliga-Spieltagen stand er sechsmal über 90 Minuten auf dem Platz, auch beim Pokal-Kracher gegen die Bayern setzte Hütter neben Matthias Ginter und Nico Elvedi in der Dreierkette von Beginn an auf den aktuellen deutschen U21-Nationalspieler.