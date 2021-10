Barca setzt auf Interimstrainer - Xavi Favorit auf Koeman-Nachfolge

In der Zwischenzeit könnte das finanziell schwer angeschlagene Barca versuchen, Idol Xavi aus seinem bis 2023 laufenden Vertrag bei Al-Sadd FC in Katar auszulösen. "Ich habe immer gesagt, dass mein Hauptziel Barca ist. Das ist meine Heimat und es wäre ein Traum", hatte der 41-Jährige zuletzt betont.

Koeman war nach dem 0:1 bei Aufsteiger Rayo Vallecano am Mittwochabend nach nur 15 Monaten mit dem Pokalsieg 2021 entlassen worden. Es war die vierte Niederlage in den jüngsten sechs Pflichtspielen. In La Liga ist Barca auf Rang neun abgestürzt, in der Champions League droht dem Gegner von Bayern München erstmals seit 21 Jahren das Aus in der Vorrunde.