FC Barcelona: Xavi Hernandez folgt auf Ronald Koeman

Die Zeitung SPORT will sogar schon wissen, dass Hernández‘ Bruder Oscar und Sergio Alagre als Co-Trainer mit an Bord sein werden.

Nun gehe es nur noch darum, dass sich Barca mit Xavis aktuellem Klub Al Sadd einig wird, was allerdings nur noch als Formsache betrachtet wird. Noch am Donnerstag wird mit einer offiziellen Verkündung gerechnet.

Bis Xavi übernimmt sollen aber noch Sergi Barjuan, Trainer des B-Teams, oder Nachwuchskoordinator Albert Capellas Barcelona in den drei Begegnungen bis zur Länderspielpause die Mannschaft betreuen. Letzterer war 2017 fünf Monate Co-Trainer bei Borussia Dortmund unter Peter Bosz und bis Sommer U21-Trainer von Dänemark.

Xavi und Barca: Nur eine Frage der Zeit

Xavi wurde in der Vergangenheit bereits öfter mit einem Wechsel zu seiner alten Liebe in Verbindung gebracht, bisher kam ein Engagement allerdings nicht zustande.

Der 41-Jährige steht bislang noch bei Al-Sadd SC in Katar unter Vertrag, wo er seit Sommer 2019 äußerst erfolgreich trainiert und bisher sieben nationale Titel gewinnen konnte. ( SERVICE: Ergebnisse und Spielplan )

Barcelona-Boss zieht die Reißleine

Am Mittwochabend hatten die Katalanen auch bei Aufsteiger Rayo Vallecano mit 0:1 verloren und waren in der Tabelle der spanischen La Liga auf den neunten Platz abgerutscht.

Präsident Laporta hatte in den vergangenen Wochen zwar immer wieder durchblicken lassen, an Koeman festhalten zu wollen, zog angesichts der Misere nun aber doch die sportliche Reißleine.

Satte Abfindung für Ronald Koeman?

Selbst bei einer Nicht-Weiterbeschäftigung über den Sommer 2022 hinaus - so lange lief Koemans Vertrag - hätten die Katalanen wohl tief in die Tasche greifen müssen. Radio Catalunya hatte berichtet, Barca müsste sechs Millionen Euro an Koeman überweisen, sollte der Klub dessen Kontrakt nicht verlängern.