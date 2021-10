DFB-Pokal: Pressestimmen zu FC Bayern - Gladbach - Rekordmeister fällt durch

Die historische Niederlage des FC Bayern in Gladbach sorgt international für Staunen. Entsetzen mischt sich mit Anerkennung für Hütter, Embolo und Co.: Pressestimmen.

Nach der 0:5-Rekord-Niederlage des FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach zerlegt die internationale Presse den Rekordmeister in seine Einzelteile. Doch auch die stürmenden Fohlen werden gewürdigt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)

England:

Daily Mail: „Der FC Bayern München verliert in seiner schlimmsten Niederlage seit 43 JAHREN unerklärlicherweise FÜNF zu null bei Borussia Mönchengladbach.“

The Sun: „BAY OH BOY Bayerns Kampf um die deutsche Vorherrschaft endet durch die peinliche 0:5-Pokalniederlage von Lewandowski und Co. gegen Mönchengladbach.“