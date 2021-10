Bundesliga: Bielefeld heiß auf Pokal-Revanche gegen Mainz

Bielefeld war am Mittwoch bei den Rheinhessen in der zweiten DFB-Pokalrunde ausgeschieden (2:3 n.V.). Am Samstag empfängt die Mannschaft von Kramer die Mainzer in der Bundesliga. „Die Jungs sind alle heiß, aber es können nur elf spielen, das ist leider so im Fußball“, sagte Kramer. Der Einsatz des zuletzt angeschlagenen Cedric Brunner ist dabei fraglich.