Innovatives Testangebot: SPORT1 zeigt Topspiel der 2. Bundesliga HSV gegen Kiel über Samsung Sportworld App mit zusätzlichen Kameraperspektiven und großem Livedaten-Paket

Ismaning, 28. Oktober 2021 – Der Zuschauer als eigener Regisseur – SPORT1 setzt innovatives Testangebot beim Topspiel der 2. Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und Holstein Kiel in der Samsung Sportworld App um: SPORT1 bietet das Nordderby am kommenden Samstag, 30. Oktober, ab 20:30 Uhr (Countdown ab 19:30 Uhr), mit zusätzlichen Kameraperspektiven an – und spricht so besonders die junge und digitalaffine Zielgruppe an. Über die patentierte MyView-Funktion von NativeWaves in der Samsung Sportworld Mobile App lassen sich seit Mitte Juli mit Unterstützung der B1SmartTV GmbH ausgewählte Sportereignisse aus exklusiven Perspektiven erleben. Jetzt testet SPORT1 als offizieller Partner der DFL dieses Angebot erstmals auch bei einem Topspiel der 2. Bundesliga. Für die Partie im Hamburger Volksparkstadion stehen bis zu sechs unterschiedliche Kamera-Perspektiven zur Wahl. Hinzu kommt ein weiteres hochinteressantes Feature für die User: Über die App wird ein großes Livedaten-Paket eingebunden, über das die Zuschauerinnen und Zuschauer jederzeit visualisierte Daten wie beispielsweise die Leistungswerte und Heatmaps einzelner Spieler abrufen können.

Sechs Perspektiven stehen zur Auswahl

Über die MyView-Funktion, die das kompatible Smartphone im Handumdrehen in einen praktischen Second Screen verwandelt, lässt sich das Event parallel zum TV-Bild aus bis zu sechs weiteren Perspektiven verfolgen. So kommen passionierte Zuschauerinnen und Zuschauer über die jeweiligen Blickwinkel der Einzelspieler und die Gesamtübersicht der unterschiedlichen Teams ganz nah an das Geschehen heran, inklusive Rewatch-Funktionalität.

Nordderby mit brisanten sportlichen Vorzeichen

SPORT1 präsentiert das Topspiel der 2. Bundesliga zur Primetime am Samstagabend live im Free-TV: Am 12. Spieltag steht das Nordduell zwischen dem Hamburger SV und Holstein Kiel auf dem Programm. Der Countdown startet live ab 19:30 Uhr im Free-TV, Anpfiff ist um 20:30 Uhr. In der Vorsaison landete Kiel auf Platz drei und damit eine Position vor dem HSV. Diesmal ging der Start für die „Störche“ allerdings ordentlich daneben. Nach einem Sieg aus den ersten sieben Partien zog Coach Ole Werner die Reißleine und verkündete seinen Rücktritt. Die Fußballfans dürfen gespannt sein, wie sich die Kieler mit dem neuen Trainer Marcel Rapp an der Seitenlinie in Hamburg präsentieren. Kurios: Die vergangenen vier Partien zwischen beiden Teams endeten allesamt unentschieden. Für den HSV geht es als Tabellensechster darum, den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten, die Kieler wollen als 15. aus dem Tabellenkeller. Aus dem Volksparkstadion melden sich Moderatorin Ruth Hofmann sowie Kommentator Markus Höhner und Experte Martin Harnik, der in seiner Karriere unter anderem auch für den HSV spielte.

Partnerschaft zwischen der DFL und SPORT1: Bundesliga und 2. Bundesliga satt auf allen Kanälen

SPORT1 hat seit Beginn der neuen Rechteperiode von der Saison 2021/22 bis einschließlich 2024/25 seine 360°-Berichterstattung über die Bundesliga und 2. Bundesliga signifikant erweitert – nachdem die Sport1 GmbH bei der Vergabe der Bundesliga-Medienrechte im Juni 2020 ihre langjährige und erfolgreiche Partnerschaft mit der DFL deutlich ausbauen konnte: Die drei umfangreichen Lizenzpakete ab der neuen Spielzeit umfassen Rechte an digitalen Highlight-Clips der Bundesliga und 2. Liga, das neue Topspiel der 2. Liga am Samstagabend live, im Free-TV exklusiv und im Livestream sowie das bereits aktuell gehaltene exklusive Highlight-Rechtepaket am Sonntag, das in „Der STAHLWERK Doppelpass“ und in Highlight-Magazinen zur Bundesliga und 2. Liga ausgewertet wird.

