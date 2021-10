DFB-Pokal: Oliver Kahn bekommt Häme für Tweet nach Bayern-Aus

Nach dem Aus der Bayern im DFB-Pokal erinnern sich einige Fans an einen Tweet von Oliver Kahn. Der Bayern-Boss kassiert Häme.

Kahn hatte im Mai dem BVB zum Pokalsieg gratuliert, konnte sich aber auch eine Spitze in Richtung des großen Rivalen nicht verkneifen.

Bei Twitter schrieb der Vorstand des FC Bayern: „Herzlichen Glückwunsch an den BVB zum DFB-Pokal-Sieg. Genießt den Moment, in der kommenden Saison machen wir es euch nicht nochmal so leicht.“