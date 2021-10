Arp vor Rückkehr: "Der HSV ist für mich eine Herzensangelegenheit"

Am Samstag kehrt Fiete Arp zu seinem Jugend-Klub HSV zurück. Der an Kiel ausgeliehene Bayern-Profi hat gute Erinnerungen.

Fiete Arp engagiert sich sozial

„Meine Zeit beim HSV war ja mehr, als die eineinhalb Jahre, die in der Öffentlichkeit stattgefunden haben“, sagte Arp: „Ich denke an mein erstes Training in der U11, an die Erfolge, an die schweren Zeiten, die wir hatten.“