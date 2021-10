Anzeige

Handball: Christian Schwarzer über Hanning, HBL, DHB-Team, Heinevetter & Gensheimer-Nachfolge Die neue Macht im Handball?

Rückschlag für DHB-Team! Remis gegen Belarus

Tobias Wiltschek

In der HBL dominieren die Ost-Klubs. Im SPORT1-Interview erläutert Ex-Nationalspieler Christian Schwarzer die Gründe und nimmt auch zu Silvio Heinevetter und dem DHB-Team Stellung.

Ändert sich gerade das Matchverhältnis in der HBL?

In der Handball-Bundesliga stehen mit dem SC Magdeburg und den Füchsen Berlin zwei Klubs aus dem Osten vorne in der Tabelle, während die sonst dominanten Kieler und Flensburger deutlich mehr zu kämpfen haben. (SERVICE: Die Tabelle der HBL)

Ex-Nationalspieler Christian Schwarzer analysiert im SPORT1-Interview die Gründe für die momentane Machtverschiebung. Zudem nimmt er zum Melsungen-Aus von Silvio Heinevetter Stellung. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan der HBL)

Er spricht aber auch über die neuen Spieler im DHB-Team und die Ambitionen bei der im Januar stattfindenden EM. Dabei gibt es einen Seitenhieb für Ex-DHB-Vizepräsident Bob Hanning und dessen Gold-Ansage bei Olympia.

Darum sind die Ost-Teams der HBL gerade so stark

SPORT1: Mit dem SC Magdeburg und den Füchsen Berlin stehen aktuell zwei Klubs aus dem Osten an der Tabellenspitze der Handball-Bundesliga. Warum sind diese Teams in der HBL aktuell so erfolgreich?

Schwarzer: Bei Magdeburg konnte man das schon ein bisschen erahnen. Bennet Wiegert hatte ja vor der Saison schon gesagt, er möchte näher an die beiden Großen mit Kiel und Flensburg heranrücken. Im Moment machen sie es wirklich gut. Wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, sind aber auch Berlin und Magdeburg die beiden Mannschaften mit den wenigsten Kranken und Verletzten. In Flensburg herrscht dagegen schon wieder ein wahnsinniges Verletzungspech. In Kiel fallen Sagosen, Weinhold und Dahmke aus. So etwas zu kompensieren, ist auch für eine absolute Top-Mannschaft schwierig, gerade auch mit dem Programm mit Champions League, Bundesliga und Pokal.

SPORT1: Gibt es in der HBL eine Machtverschiebung vom Norden in den Osten?

Schwarzer: Nein. Dafür ist die Saison noch viel zu lang. Es kommt wieder ein großes Turnier zwischendrin, wo die Nationalspieler unterwegs sind. Man sieht auch, dass Corona noch allgegenwärtig ist, trotz Impfung und allem Drum und Dran. Deshalb ist da im Endeffekt noch gar nichts passiert.

Heinevetter „immer noch einer der besten Torhüter der Liga“

SPORT1: Warum plant die MT Melsungen nach der Saison nicht mehr mit Silvio Heinevetter?

Schwarzer: Dafür gibt es mit Sicherheit Gründe, die ich jetzt nicht nennen kann. Ich denke, Silvio ist immer noch einer der besten Torhüter in der Liga. Aber wenn die MT beziehungsweise ihr neuer Trainer einen anderen Plan hat, dann ist das eben das Geschäft.

SPORT1: Wie kann es für Heinevetter sportlich weitergehen?

Schwarzer: Wenn man Jogi Bitter sieht oder andere Torhüter, die im hohen Alter noch hervorragende Leistungen bringen, dann kann auch er noch ein, zwei, drei Jährchen spielen. Ob das jetzt in der Bundesliga der Fall ist oder er noch mal Auslandserfahrungen sammeln will, weiß ich nicht. Ich denke mal, er hat nach seinem Engagement in Melsungen auch gewisse Gehaltsvorstellungen. Das muss natürlich alles sportlich und finanziell zusammenpassen.

SPORT1: Kommen wir zur Nationalmannschaft. Was halten Sie von den Debütanten in der DHB-Auswahl?

Schwarzer: Da sind ein paar junge, hungrige Spieler dabei, die sehr gute Leistungen in der Bundesliga gezeigt haben. Mich freut es besonders, weil da auch Jungs dabei sind, die ich im Jugendbereich der Nationalmannschaft mal betreuen durfte. Es ist immer eine gute Sache, da einen frischen Wind reinzubringen. Sie haben es verdient, den Adler auf der Brust zu tragen.“

SPORT1: Gibt es junge Spieler, auf die Sie besonders gespannt sind?

Schwarzer: Ja. Der Lukas Zerbe ist ein bisschen ein Spätstarter. Der war zwar auch mal im erweiterten Kreis der Jugend-Nationalmannschaft, aber eben nur auf dem Sprung. Da gab es damals andere, die ein bisschen weiter waren. Er macht es jetzt meiner Meinung nach überragend in Lemgo mit der Qualifikation des TBV für die European League. Auch jetzt zeigt er eine sehr gute Saisonleistung. Für ihn freut es mich besonders, dass er jetzt die Chance bekommt, auch in der Nationalmannschaft zu zeigen, was er drauf hat.

Kapitän nach Gensheimer? Schwarzer tippt auf Wiencek?

SPORT1: Wer kommt für Sie als möglicher Nachfolger von Uwe Gensheimer als Kapitän der Nationalmannschaft in Frage?

Schwarzer: Bei uns war es immer der Älteste oder der mit den meisten Länderspielen. Wichtig ist, dass er die komplette Rückendeckung des Trainers hat und bei den wichtigen Situationen eines Spiels auf dem Feld steht. Ich finde es besser, wenn es ein Feldspieler ist. Aber das muss Alfred im Endeffekt selbst wissen. Vielleicht ist für ihn auch einer wie Johannes Golla der richtige Kapitän? Einer mit einer sehr guten Perspektive für die Zukunft, der eine zentrale Rolle in Abwehr und Angriff einnimmt. Patrick Wiencek kann ein sehr guter Kandidat sein, weil er Woche für Woche in der Bundesliga und in der Champions League seinen Mann steht. Ich denke, am Ende trifft Alfred die Entscheidung alleine, das wird keine Entscheidung der Mannschaft sein.

Wenn ich mich auf einen Namen festlegen müsste, würde ich sagen: Wienczek wäre eine klassische Option, weil er schon lange dabei ist und eine zentrale Rolle vorne wie hinten einnimmt. Er kann der verlängerte Arm eines Trainers sein. Vielleicht ist aber auch Wienczek nicht immer dabei. Dann könnte man es mit einer Art Mannschaftsrat regeln mit drei, vier Jungs, die sich abwechseln. Wir hatten damals mit Markus Baur, Daniel Stephan und meiner Wenigkeit auch ein paar Jungs, die versucht haben, die Dinge in der Mannschaft zu regeln. Das muss nicht immer einer alleine sein. Natürlich kann nur einer die Mannschaft aufs Feld führen - aber die Aufgaben eines Kapitäns sind so weitreichend, dass es auch mehrere Spieler erledigen können.

SPORT1: Wie empfinden Sie die Nichtnominierung von Wolff und Heinevetter?

Schwarzer: Bitter gehört ja auch dazu. Das sind drei Jungs, die jetzt ein bisschen außen vor sind. Natürlich kann man immer wieder ausprobieren. Alfred hat mit Sicherheit auch die gezeigten Leistungen der Torhüter im Blick. In der Nationalmannschaft hätte man sich da zuletzt wahrscheinlich etwas mehr erhofft. Im letzten Spiel bei Olympia beispielsweise war der ägyptische Torhüter unseren beiden Torhütern deutlich überlegen, was die Haltequote anbelangt. Vielleicht hat das Alfred dazu bewogen, neues Blut zu berufen.

Nach dem Fußball-Sommermärchen von 2006 sorgten ein halbes Jahr später die deutschen Handballer für ein Wintermärchen. Im Finale von Köln krönte sich die DHB-Auswahl zum Weltmeister © Getty Images Angetrieben von 19.000 frenetischen Zuschauern besiegte die Truppe von Coach Heiner Brand Polen im Endspiel mit 29:24 und wurde anschließend in der Rheinmetropole gebührend empfangen. SPORT1 zeigt, was die WM-Helden von 2007 heute machen © Getty Images CHRISTIAN SCHWARZER (Kreis) - Den Anfang macht das Geburtstagskind, das am Mittwoch 50 Jahre alt wird und Jubiläum feiert. Der Routinier hatte seine Karriere in der DHB-Auswahl eigentlich 2004 beendet, signalisierte aber vor der Kadernominierung Comeback-Bereitschaft. Kurios: Bundestrainer Brand verzichtete zunächst auf Schwarzer ... © Getty Images ... der kommentierte als "ZDF"-Experte die ersten beiden Spiele des deutschen Teams. Doch dann verletzte sich Stamm-Kreisläufer Andrej Klimovets an der Wade. Schwarzer sprang ein und wurde zu einem wichtigen Puzzleteil auf dem Weg zum Titel. Derzeit macht er sich als Jugendkoordinator und -trainer des Handballverbandes Saar um den Nachwuchs verdient © Getty Images Anzeige MICHAEL HAAß (Rückraum Mitte) - Kam 2007 nur selten zum Zug, von allen Feldspielern mit der geringsten Einsatzzeit © Getty Images Der 35-Jährige ist immer noch in der HBL aktiv. 2016 holte er mit Magdeburg den DHB-Pokal, wechselte danach zum HC Erlangen © Getty Images MICHAEL KRAUS (Rückraum Mitte) - War Teil der "Jungen Wilden" im deutschen Aufgebot. Das Top-Talent auf der Spielmacherposition zeigte ein starkes WM-Turnier. In den Folgejahren aber mit wechselhaften Leistungen © Getty Images Spielt aktuell für Stuttgart in der HBL. Kraus stand nach einer bärenstarken Bundesliga-Saison vor der WM 2019 im vorläufigen 28er-Kader von Bundestrainer Christian Prokop. Doch eine Handverletzung stoppte ihn © Getty Images Anzeige OLIVER ROGGISCH (Abwehr) - Als Turm in der deutschen Defensive von Gegnern für seine harte Gangart gefürchtet. Hier nimmt er Frankreichs Nikola Karabatic an die Kette © Getty Images Inzwischen als Teammanager der DHB-Auswahl wichtig für die Stimmung und so etwas wie die rechte Hand von Prokop © Getty Images JOHANNES BITTER (Tor) - Einer der Gewinner des Turniers von 2007. Brachte nach seiner Einwechslung für Stammkeeper Fritz im Finale die polnischen Spieler mit zahlreichen Paraden zur Verzweiflung und Deutschland wieder ins Spiel © Getty Images Spielt wie sein 2007er-Teamkamerad Kraus für Stuttgart in der HBL und steht im erweiterten WM-Kader von Bundestrainer Prokop © Getty Images Anzeige DOMINIK KLEIN (Linksaußen) - Beim Titelgewinn 2007 der Jüngste im DHB-Kader. Spielte aber wie ein alter Hase © Getty Images Der ewige Kieler (2.v.l.) verließ 2016 nach zehn Jahren den THW, zwei weitere Jahre in Nantes folgten. Beendete 2018 seine Karriere und ist WM-Botschafter der Stadt München sowie "ARD"-Experte © Getty Images ANDREJ KLIMOVETS (Kreis) - Eine Wadenverletzung beendete seine WM-Teilnahme schon in der Vorrunde. Für ihn rückte Schwarzer ins Team © Getty Images So ganz kommt der 44-Jährige noch nicht ohne Handball aus. Als Spielertrainer des Drittligisten TGS Pforzheim immer noch aktiv © Getty Images Anzeige MARKUS BAUR (Rückraum Mitte) - Der Kapitän (r.) war auf und neben dem Platz der verlängerte Arm von Bundestrainer Brand. Traf im dramatischen Halbfinale gegen Frankreich per Siebenmeter und rettete Deutschland so in die Verlängerung © Getty Images Inzwischen ist Baur als Trainer aktiv, allerdings derzeit ohne Engagement. Zudem als TV-Experte beim "ZDF" tätig © Getty Images CARSTEN LICHTLEIN (Tor) - Dritter Torwart hinter Bitter (l.) und Fritz (r.), leistete aber neben dem Spielfeld seinen Beitrag zum WM-Sieg © Getty Images Der Torhüter ist auch heute immer noch aktiv. Er steht für Gummersbach in der Handball-Bundesliga zwischen den Pfosten © Getty Images Anzeige HOLGER GLANDORF (Rückraum rechts) - Mit seiner Wurfstärke und Reichweite war er 2007 ein wichtiger Faktor in der Brand-Truppe © Getty Images Glandorf spielt in der HBL für die SG Flensburg-Handewitt, mit der er 2018 den Meistertitel bejubeln durfte © Getty Images LARS KAUFMANN (Rückraum links) - Für seine knallharten Würfe gefürchtet. Setzte diese aber aber teils zu ungestüm ein und brachte so Bundestrainer Brand ab und an zur Verzweiflung © Getty Images Beendete 2017 seine Karriere bei Frisch Auf Göppingen und widmete sich im Anschluss der Fertigstellung seines BWL-Studiums © Getty Images Anzeige PASCAL HENS (Rückraum links) - "Pommes" zeigte vor allem im Finale, was in ihm steckt. Erzielte sechs Tore gegen Polen © Getty Images 2017 musste er verletzungsbedingt seine Karriere beenden. Aktuell arbeitet er als TV-Experte bei "Sky", zudem war er in der TV-Show "Ewige Helden" zu sehen © Getty Images OLEG VELYKY (Rückraum Mitte) - Stand im WM-Kader, konnte aber aufgrund einer Verletzung nicht spielen © Getty Images Der großartige Spielmacher verstarb am 23. Januar 2010. Velyky erlag den Folgen eines Krebsleidens © Getty Images Anzeige TORSTEN JANSEN (Linksaußen) - Bester Torschütze des deutschen Teams, aber auch mit seiner Defensivstärke einer der wichtigsten Akteure © Getty Images Jansen spielte bis 2017 für "seinen" HSV und ist aktuell als Cheftrainer des Zweitligisten tätig © Getty Images HENNING FRITZ (Tor): Mit einer Verletzung musste der Stamm-Keeper im Finale ausgewechselt werden, nachdem er zuvor ein überragendes Turnier gespielt hatte © Getty Images Inzwischen ist er TV-Experte bei "Sky", hält Vorträge als Motivationscoach und trainiert die Junioren-Torhüter beim DHB © Getty Images Anzeige SEBASTIAN PREIß (Kreis): Stand während der WM 2007 immer etwas im Schatten, hatte aber auch seinen Anteil am WM-Titel © Getty Images Preiß ist immer noch als Handballspieler aktiv und arbeitet nebenbei als Berater © Getty Images CHRISTIAN ZEITZ (Rückraum rechts): Der Mann mit dem Hammer aus der linken Hand wurde von Trainer Heiner Brand intensiv gefördert und spielte beim Titelgewinn auch eine wichtige Rolle © Getty Images Sein Comeback beim THW Kiel endete 2018 nach einem Gerichtsstreit. Nun ist "Zeitzi" in der dritten Liga bei der SG Nußloch als Spielertrainer tätig © Getty Images Anzeige FLORIAN KEHRMANN (Rechtsaußen): Als einziger Rechtsaußen im deutschen Team lieferte er konstante Leistungen bei der Heim-WM und war eine Säule auf dem Weg zum Titel © Getty Images Inzwischen hat Kehrmann die Seiten gewechselt und ist Trainer bei seinem einstigen Klub TBV Lemgo. Dieses Amt übernahm er im Dezember 2014, nachdem er im Sommer zuvor seine Laufbahn als Spieler beendete © Getty Images MICHAEL HEGEMANN (Rückraum links): Stand beim Wintermärchen im erweiterten Kader der Nationalmannschaft, blieb jedoch ohne Einsatz. Hegemann spielte unter anderem für den VfL Gummersbach, den TBV Lemgo und GWD Minden © Getty Images Mittlerweile ist Hegemann Co-Trainer bei Tusem Essen in der zweiten Liga. Hauptberuflich ist der mittlerweile 41-jährige als Grundschullehrer an einer Schule im Essener Stadtteil Altenessen tätig © Getty Images Anzeige STEFAN SCHRÖDER (Rechtsaußen): Ihn ereilte das gleiche Schicksal wie Michael Hegemann, auch Schröder wurde 2007 ohne Einsatz Weltmeister. Er gewann mit dem HSV 2011 die deutsche Meisterschaft und 2013 die Champions League. Insgesamt absolvierte er 402 Pflichtspiele für die Hamburger © Getty Images Schröder hielt dem HSV 13 Jahre lang die Treue - auch nach der Insolvenz der Bundesliga-Mannschaft im Januar 2016. Erst im vergangenen Jahr beendete der mittlerweile 37-jährige seine aktive Karriere, blieb dem aktuellen Zweitligisten aber weiterhin erhalten und übernahm Aufgaben im Marketing © Getty Images HEINER BRAND (Trainer): Als erster deutscher Handballer wurde Brand als Spieler (1978) und als Trainer Weltmeister und zementierte 2007 seinen Legenden-Status endgültig © Getty Images Nach seiner Tätigkeit als Nationaltrainer (bis 2011) wurde er Manager für die Nachwuchsförderung, bevor er 2015 in den Ruhestand ging. Heute arbeitet er nur noch als TV-Experte © Getty Images

SPORT1: Wie beurteilen Sie die Nominierung von Simon Ernst nach drei Kreuzbandrissen?

Schwarzer: Simon ist ein ganz toller Junge. Auch den durfte ich mal betreuen. Ich finde es klasse, wie er sich in Leipzig in die Rolle eines Abwehrchefs gekämpft hat. Die Leidensgeschichte eines Simon Ernst wünscht man niemandem. Ich finde, es eine tolle Belohnung für seine harte Arbeit. Denn der Junge war schon lange vor seiner Verletzung die große Hoffnung der deutschen Nationalmannschaft im Rückraum.

Seitenhieb gegen Hanning: „Das wäre der richtige Weg“

SPORT1: Wie hoch sind die Ambitionen der DHB-Auswahl bei der kommenden EM?

Schwarzer: Die Voraussetzungen haben sich nicht geändert. Für mich ist eine deutsche Nationalmannschaft auch weiterhin ein Kandidat, der um die Medaillen mitspielt. Die Handball-Bundesliga ist weiterhin die stärkste Liga der Welt. Die Jungs sind Woche für Woche gefordert. Klar kann man sagen, dass es noch eine junge Mannschaft ist. Aber auch wir sind damals Anfang der 1990er Jahre mit einer ganz jungen Mannschaft nach Schweden oder nach Island gefahren. Uns hatte keiner was zugetraut.