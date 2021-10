NFL: J.J Watt von den Arizona Cardinals droht Schulter-OP und Saisonaus

Das Nummer-1-Team der NFL empfängt in der Nacht zu Freitag die Green Bay Packers um Superstar Aaron Rodgers. Kurz vor dem Kracher muss die Franchise aus Glendale eine Hiobsbotschaft verkraften: Superstar J.J. Watt droht nach einer Schulterverletzung das Saisonaus. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Watt muss sich Schulter-Operation unterziehen

Laut ESPN wird sich der Defensive End einer Schulteroperation unterziehen, die ihn wohl für die restliche Spielzeit außer Gefecht setzen wird. Für das Spiel gegen die Packers war sein Ausfall bereits klar, am einzigen Training unter der Woche nahm Watt nicht teil. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

Watt war zur neuen Saison von den Houston Texans nach Glendale gekommen. Auch dank der starken Defensive, die die wenigsten Punkte pro Spiel zulässt, stehen die Cardinals mit 7-0 als bisher einziges ungeschlagenes Team in der NFL da. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

In dieser Saison kam Watt bisher auf zehn Tackles und einen Sack. Zudem erzielte er zehn Quarterback-Hits, davon neun in den letzten vier Spielen. Die Schulterverletzung hatte sich Watt ausgerechnet am vergangenen Wochenende beim 31:5 gegen sein Ex-Team Houston Texans zugezogen.