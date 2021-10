AEW Dynamite: Kultfilm-Hommage von Kenny Omega und Co. mit finalem Clou

Halloween rückt näher - und die in den USA besonders populäre Tradition geht auch am Wrestling nicht spurlos vorbei.

Kenny Omega und Co. als Ghostbusters

Omega und seine Kollegen von der Gruppierung The Elite - die Young Bucks und der von WWE übergelaufene Adam Cole - verkleideten sich für den Acht-Mann-Kampf gegen die Dark Order als Ghostbusters, mit musikalischer Variation ihres Themes (“Who ya gonna call? The Elite!“), Protonenpacks und allem drum und dran: Auch der berühmte Marshmallow Man begleitete sie.

Omega und Co. knüpften dabei auch an das letzte große Duell mit der Dark Order und Omegas nächstem Herausforderer Hangman Page Ende Juli an, in dem sie sich vor der Franchise Space Jam verneigt hatten - und ihren Rivalen eine folgenschwere Niederlage bereitet hatten.