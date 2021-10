NBA: Historische Pleite für Westbrook und Lakers - Celtics mit Schröder und Magic mit Wagner verlieren

Die Los Angeles Lakers verspielen erstmals seit 25 Jahren wieder einen 26-Punkte-Vorsprung in der NBA. Auch für Dennis Schröder und die Wagner-Brüder lief der Abend nicht nach Plan.

Was für ein bitterer Abend für die Los Angeles Lakers!

OKC gelingt historisches Comeback gegen Lakers

Laut ESPN Stats & Info verspielten die Lakers erstmals seit 25 Jahren so einen hohen Vorsprung. Und das ausgerechnet gegen das bisher noch sieglose OKC. Die Thunder stellten den Rekord für das größte Comeback der Franchise-Geschichte ein. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Bei LA, das erneut ohne den am Knöchel verletzten LeBron James antreten musste, erlebte Russell Westbrook einen bitteren Abend. Bei seiner Rückkehr an alte Wirkungsstätte legte er zwar sein erstes Triple Double für sein neues Team auf (20 Punkte, 14 Rebounds, 13 Assists), verlor allerdings auch zehnmal den Ball. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Zudem flog kurz er vor Schluss vom Platz. Westbrook hatte sich beschwert, dass sein Gegner Darius Bazley mit Ablauf der Uhr noch zum Dunk ansetzte, statt diese hinunterlaufen zu lassen. „Mach das nicht“, rief er, was ihm sein zweites technisches Foul einbrachte.

Der Start von den Lakers verlief nach Plan. Nach dem ersten Viertel stand eine 41:19-Führung zu Buche. Im zweiten Viertel wuchs diese auf bis zu 26 Zähler, mit 72:56 ging es in die Kabine.

Schröder kassiert Niederlage

Im dritten Viertel wendete sich das Blatt und OKC nahm das Heft immer mehr in die Hand. Ein Dreier von Gilgeous-Alexander mit Ablauf der Uhr brachte die vorher noch sieglose Franchise das erste Mal in Führung (97:95). Im umkämpften Schlussabschnitt hatte Anthony rund sechs Sekunden vor dem Ende den Ausgleich in der Hand, vergab den Dreier allerdings.