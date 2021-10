DFB-Team: Joachim Löw bekommt besonderen Abschied - Weggefährten stehen Spalier

Im November wird Joachim Löw vom DFB offiziell verabschiedet. Benedikt Höwedes verrät, was für den Löw-Abschied geplant ist.

Der DFB fährt bei der offiziellen Verabschiedung von Ex-Bundestrainer Joachim Löw am Rande des WM-Qualifikationsspiels am 11. November in Wolfsburg gegen Liechtenstein einen großen Bahnhof auf.