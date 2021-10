Drogba unterstützt Kampagne zu Verkehrssicherheit in Afrika

Das ivorische Fußball-Idol Didier Drogba setzt sich für mehr Sicherheit im afrikanischen Straßenverkehr ein. In einer Zeremonie in seiner Geburtsstadt Abidjan erklärte der 43-Jährige am Mittwoch seine Unterstützung für die Aufklärungskampagne des Automobil-Weltverbands FIA auf dem Kontinent, der mit mehr als 250.000-Verkehrstoten im Jahr die weltweit höchste Rate aufweist.