Müller nach Bayern-Debakel: „Zerpflückt von A bis Z“

Fußball-Weltmeister Thomas Müller ist nach Bayern Münchens Pokal-Blamage hart mit sich und der Mannschaft ins Gericht gegangen. „Wir wurden in der ersten Halbzeit zerpflückt von A bis Z. Ich weiß nicht, ob ich das schon einmal erlebt habe im Trikot des FC Bayern. Wir müssen uns bei unseren Fans entschuldigen“, sagte der Angreifer nach dem deftigen 0:5 (0:3) bei Borussia Mönchengladbach in der ARD.

Für die Bayern war es die höchste Pokal-Niederlage der Vereinsgeschichte. "Das ist natürlich eine Schmach für uns. Wir sitzen auch in der Kabine und schauen uns an. Wir hatten uns viel vorgenommen", sagte Müller und fügte an: "Wir haben versucht, uns irgendwie aufzubäumen, aber ich glaube nicht, dass man das am Fernsehschirm gesehen hat."