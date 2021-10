FC Barcelona: Trainer Ronald Koeman gefeuert nach Pleite bei Rayo Vallecano

Jetzt ging es plötzlich doch ganz schnell: Der FC Barcelona hat auf die anhaltende sportliche Krise reagiert und noch in der Nacht auf Donnerstag Trainer Ronald Koeman gefeuert.

Das bestätigte der ehemalige Top-Klub zu mitternächtlicher Stunde via Twitter . ( NEWS: Alles zu La Liga )

Am Mittwochabend hatten die Katalanen auch bei Aufsteiger Rayo Vallecano mit 0:1 verloren und waren in der Tabelle der spanischen La Liga auf den neunten Platz abgerutscht.

Auch in der Champions League hinkt der Ex-Klub von Lionel Messi nach Pleiten gegen den FC Bayern (0:3) und Benfica Lissabon (0:3) als Rang-Dritter weit hinter den eigenen Ansprüchen zurück und kämpft gegen das vorzeitige Aus. ( SERVICE: Tabelle von La Liga )

Klub-Präsident Joan Laporta hatte in den vergangenen Wochen zwar immer wieder durchblicken lassen, an Koeman festhalten zu wollen, zog angesichts der Misere nun aber doch die sportliche Reißleine.

FC Barcelona: Rauswurf für Trainer Ronald Koeman

Selbst bei einer Nicht-Weiterbeschäftigung über den Sommer 2022 hinaus - so lange lief Koemans Vertrag - hätten die Katalanen wohl tief in die Tasche greifen müssen. Radio Catalunya hatte berichtet, Barca müsste sechs Millionen Euro an Koeman überweisen, sollte der Klub dessen Kontrakt nicht verlängern.