2. Liga: SG Dynamo Dresden – SV Sandhausen (Samstag, 13:30 Uhr)

Die Sandhäuser wollen im Spiel bei Dynamo Dresden nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Am vergangenen Samstag ging Dresden leer aus – 0:3 gegen den FC Schalke 04. Zuletzt spielte Sandhausen unentschieden – 2:2 gegen den SV Werder Bremen.

Der SV Sandhausen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Ursache für das bis dato enttäuschende Abschneiden der Gäste liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 23 Gegentreffer fing. Die Sandhäuser holten aus den bisherigen Partien zwei Siege, drei Remis und sechs Niederlagen.

Beide Mannschaften liegen in der Tabelle nur vier Punkte auseinander. Die Körpersprache stimmte in der Regel beim SV Sandhausen, sodass die Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf schon 28 Gelbe Karten sammelte. Ist Dynamo Dresden darauf vorbereitet? Die Sandhäuser wie auch Dresden haben in letzter Zeit wenig geglänzt, sodass beide aus den letzten fünf Partien jeweils nur einmal als Sieger vom Feld gingen.