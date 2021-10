Bundesliga: Eintracht Frankfurt – RB Leipzig (Samstag, 18:30 Uhr)

Eintracht Frankfurt trifft am Samstag mit RB auf einen Gegner, der in jüngster Vergangenheit auf der Erfolgsspur unterwegs war. Die dritte Saisonniederlage kassierte die Eintracht am letzten Spieltag gegen den VfL Bochum 1848. Letzte Woche gewann RB Leipzig gegen SpVgg Greuther Fürth mit 4:1. Somit nimmt Leipzig mit 14 Punkten den sechsten Tabellenplatz ein.