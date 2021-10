Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – VfL Wolfsburg (Samstag, 15:30 Uhr)

Der VfL will nach fünf Spielen ohne Sieg bei Leverkusen endlich wieder einen Erfolg landen. Gegen den 1. FC Köln war für Bayer 04 Leverkusen im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin. Am letzten Samstag verlief der Auftritt von Wolfsburg ernüchternd. Gegen den Sport-Club Freiburg kassierte man eine 0:2-Niederlage.

Wer Bayer als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 21 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Offensiv sticht das Heimteam in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 23 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Leverkusen verbuchte fünf Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf der Habenseite.