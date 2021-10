Bundesliga: 1. FC Union Berlin – FC Bayern München (Samstag, 15:30 Uhr)

Mit 22 Punkten steht der FC Bayern München auf dem Platz an der Sonne. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen der Gäste stets gesorgt, mehr Tore als der FCB (33) markierte nämlich niemand in der Bundesliga. Die Bayern verbuchten sieben Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf der Habenseite. Der FC Bayern München tritt mit einer positiven Bilanz von zwölf Punkten aus den letzten fünf Spielen an.