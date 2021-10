Borussia Mönchengladbach: Spieler denken nach 5:0 gegen FC Bayern an verletzten Tony Jantschke

Es war das Trikot von Tony Jantschke, dem Gladbacher Urgestein, der am Niederrhein längst zum „Fußballgott“ aufgestiegen ist. Jantschke hatte sich im Laufe der Woche bei einem Trainingsunfall zahlreiche Brüche im Gesicht zugezogen und konnte nun eben nicht an der Party mit den Fans teilnehmen.

„Man träumt von so etwas. Es war ein großartiger Abend, ein großartiges Spiel. Wir haben uns in einen Rausch gespielt“, sagte der Gladbacher Sportdirektor in der ARD. „Es ist möglich, Bayern zu schlagen. Der Abend geht in die Geschichtsbücher von Gladbach ein.“