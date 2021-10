DFB-Pokal: Stimmen nach 0:5 des FC Bayern in Gladbach

Hasan Salihamidzic (ARD): „Wir sind absolut schockiert. Wir waren nicht da. Wir haben in der ersten Halbzeit keinen Zweikampf, gewonnen, haben nicht umgeschaltet. Es war ein kollektiver Blackout. Unerklärlich. Es war klar, dass Gladbach pressen würde. Ich kann es nicht erklären. Natürlichen wollen wir, dass der Trainer da ist. Es hat aber wenig mit Dino zu tun, dass wir die Zweikämpfe verloren haben. Es ist alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte.“

... ob die Geschichten der vergangenen Tage Einfluss auf das Spiel hatten: „Schwer zu erklären. Es waren viele Geschichten über die Impfungen. Aber damit sind wir davor zurechtgekommen. Mit der Impfung kann ich das nicht verbinden. Natürlich hat man das ein bisschen im Kopf, fass nicht so schöne Geschichten im Hintergrund sind. Hernández hat ein bisschen gewusst, dass es nicht so schlimm ausfallen wird. Deswegen hat es ihn nicht so sehr belastet.“

... über Dayot Upamecano: „Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Wir werden Upa aufbauen. Er hat sensationell in letzter Zeit gespielt. So kurz nach dem Spiel kann ich das nicht erklären. Das sollte uns nicht passieren.“

Max Eberl (ARD): „Man träumt von so etwas. Es war ein großartiger Abend, ein großartiges Spiel. Wir haben uns in einen Rausch gespielt. Es ist möglich, Bayern zu schlagen. Die Bayern sind auch nur Menschen. Bayern bringt solche Spiele jede Woche, das muss auch unser Maßstab sein. Wir müssen das am Sonntag bestätigen. Das sind die Feste, die der Fußball schreibt. Der Abend geht in die Geschichtsbücher von Gladbach ein.“