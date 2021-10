DFB-Pokal: FC Bayern kassiert historische Niederlage bei Borussia Mönchengladbach

„Wir sind absolut schockiert. Wir waren nicht da. Wir haben in der ersten Halbzeit keinen Zweikampf, gewonnen, haben nicht umgeschaltet. Es war ein kollektiver Blackout. Unerklärlich“, sagte ein um Worte ringender Hasan Salihamidzic in der ARD . (NEWS: Schweinsteiger watscht Bayern ab)

Nagelsmann hatte die Partie wegen seiner Corona-Erkrankung erneut nicht an der Seitenlinie verfolgen können. Der 34-Jährige wurde von seinem Co-Trainer Dino Toppmöller vertreten, der jedoch auch nichts an der Niederlage ändern konnte.

„Natürlichen wollen wir, dass der Trainer da ist. Es hat aber wenig mit Dino zu tun, dass wir die Zweikämpfe verloren haben“, nahm Salihamidzic den 40-Jährigen in Schutz. „Es ist alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte.“

Eberl: „Man träumt von so etwas“

Manu Koné hatte das Team von Trainer Adi Hütter bereits in der 2. Minute in Führung gebracht. Ramy Bensebaini legte erst in der 15. Minute nach, in der 21. Minute traf er per Foulelfmeter sogar zum 3:0.