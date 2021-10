2. Bundesliga: Hamburger SV vs. Holstein Kiel - HSV im heißen Nord-Duell

Derby-Fieber beim Hamburger Sportverein: Im Topspiel gegen Holstein Kiel live im Free-TV auf SPORT1 will der HSV die obere Tabellenregion in Angriff nehmen.

Diese Nord-Duell am 12. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga elektrisiert: Der Hamburger Sportverein trifft im Topspiel auf Holstein Kiel - und will das Feld nun von hinten aufrollen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

2. Bundesliga: HSV im Nord-Hit gegen Holstein Kiel

Nord-Knaller: Werder Bremen will St. Pauli stoppen

Die Bremer benötigen nach dem glücklichen Unentschieden (2:2) in der Vorwoche gegen den SV Sandhausen dringend einen Dreier, um den Anschluss an die obere Tabellenregion nicht ganz aus den Augen zu verlieren.

In Zahlen: Der Österreicher erzielte in dieser Saison in zehn Einsätzen bereits elf Tore und war in den letzten fünf Partien immer mindestens einmal erfolgreich.